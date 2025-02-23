Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1947 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 14,1 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,910,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1947
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1947 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51104 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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