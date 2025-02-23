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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1947 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1947 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1947 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,910,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1947
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1947 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51104 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - August 16, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - August 16, 2012
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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