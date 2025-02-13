Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1946 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1946 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Russiancoin за 250 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2019.
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