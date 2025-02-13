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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1946 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1946 HP
Средняя цена 85 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1946 HP
Средняя цена 5 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1946
Средняя цена 30 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 пенсов 1946
Средняя цена 20 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1946
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1946 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1946 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1946 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1946 HP
Средняя цена 350 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
Пенни 1946 HP
Средняя цена 2 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1946 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Фартинг 1946 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10
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