Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,365,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1946 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3677 проданному на аукционе Auction World за 120000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
1114 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 94000 JPY
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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