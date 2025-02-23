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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1946 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1946 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,365,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1946
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1946 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3677 проданному на аукционе Auction World за 120000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (2)
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  • Nihon (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (5)
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
1114 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 94000 JPY
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1946 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Где продать?

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