Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1946 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,382,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1946 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1700 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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