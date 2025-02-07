Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,725,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 46 GBP. Торги состоялись 20 февраля 2023.
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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