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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1946 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1946 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,725,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1946
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 46 GBP. Торги состоялись 20 февраля 2023.

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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1946 HP на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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