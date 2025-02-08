Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1946 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,365
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 63361 проданному на аукционе Heritage Auctions за 99 USD. Торги состоялись 17 января 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- InAsta (1)
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск