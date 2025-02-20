Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,300,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Где продать?
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