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Флорин (2 шиллинга) 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1946 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1946 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,300,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1946
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе Heritage - September 10, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1946 HP на аукционе Heritage - September 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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