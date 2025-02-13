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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 2 пенса 1946 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 2 пенса 1946 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,365

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1946
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 27 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Numis.be (1)
Великобритания 2 пенса 1946 HP на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 2 пенса 1946 HP на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 2 пенса 1946 HP на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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