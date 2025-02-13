Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1946 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,365
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 2 пенса
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 27 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Numis.be (1)
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