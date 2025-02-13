Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1946 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,664,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1946
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1946 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 110 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
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