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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1951 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1951 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1951 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1951 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2600 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - December 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - November 18, 2022
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF60 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - May 16, 2019
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - May 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - March 14, 2019
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - March 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность PF66 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - August 18, 2016
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - May 7, 2015
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - May 7, 2015
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - October 17, 2013
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - October 17, 2013
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2013
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания Пенни 1951 HP на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?

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