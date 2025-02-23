Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1951 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1951 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2600 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF60 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность PF66 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2013
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?
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