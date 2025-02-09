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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1949 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1949 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1949 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,324,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1949 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30892 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Russiancoin - January 23, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
2053 $
Цена в валюте аукциона 2053 USD
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Klondike Auction - November 21, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Russiancoin - October 31, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - September 27, 2012
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - September 27, 2012
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания Пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Где продать?

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