Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1949 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,324,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1949
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1949 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30892 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
2053 $
Цена в валюте аукциона 2053 USD
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
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Где продать?
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