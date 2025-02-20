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Флорин (2 шиллинга) 1944 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1944 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1944 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,560,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1760 проданному на аукционе London Coins LTD за 55 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Coinhouse - June 29, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Coinhouse - June 29, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 29 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1944 HP на аукционе VAuctions - July 7, 2022
Продавец VAuctions
Дата 7 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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