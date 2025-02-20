Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1944 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,560,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1944
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1760 проданному на аукционе London Coins LTD за 55 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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