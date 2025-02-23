Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1944 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.
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