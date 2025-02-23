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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 69,760,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1944 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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