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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,005,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4994 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Heritage - August 29, 2019
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Heritage - August 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания 3 пенса 1944 HP на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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