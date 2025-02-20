Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1944 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,005,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1944
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4994 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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