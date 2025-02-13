Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1937 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,131,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1050 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность PF66 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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