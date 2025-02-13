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Фартинг 1937 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,131,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1050 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - August 19, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - August 19, 2021
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - June 17, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - June 17, 2021
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - June 10, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - June 3, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - June 3, 2021
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - May 27, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - May 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность PF66 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - May 20, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - May 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 мая 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 25, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 18, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 11, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 4, 2021
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - March 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - April 9, 2020
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - April 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - October 18, 2018
Великобритания Фартинг 1937 HP на аукционе Heritage - October 18, 2018
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2018
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

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