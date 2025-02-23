Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1940 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,360,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1940 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15 USD. Торги состоялись 30 августа 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Russiancoin (4)
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Где продать?
Для продажи Фартинг 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск