Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1942 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,858,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1942
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1942 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе St James’s Auction за 420 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (1)
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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