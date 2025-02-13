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Великобритания
1942
Великобритания
Период:
1660-1952
1660-1952
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Вильгельм III и Мария II
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1694-1702
Анна
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1942
Монеты Великобритании 1942 года
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Латунь и бронза
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP
Средняя цена
30 $
Продажи
0
35
Флорин (2 шиллинга) 1942 HP
Средняя цена
180 $
Продажи
0
30
1 шиллинг 1942 HP
Средняя цена
10 $
Продажи
0
10
1 шиллинг 1942
Средняя цена
2 $
Продажи
0
18
6 пенсов 1942
Средняя цена
8 $
Продажи
0
15
4 пенса (1 Грот) 1942
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1942 HP
Средняя цена
65 $
Продажи
0
23
3 пенса 1942 HP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пенса 1942 HP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1942 HP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Латунные и бронзовые монеты
3 пенса 1942 HP
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
1/2 пенни 1942 HP
Средняя цена
30 $
Продажи
0
1
Фартинг 1942 HP
Средняя цена
60 $
Продажи
0
7
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1660-1952
Категория
Зактрыть
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Великобритания
Период
1660-1952
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
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