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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1942 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1942 HP
Средняя цена 180 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1942 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1942
Средняя цена 2 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 пенсов 1942
Средняя цена 8 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1942
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1942 HP
Средняя цена 65 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
3 пенса 1942 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1942 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1942 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1942 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1942 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фартинг 1942 HP
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
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