Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1942 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,220,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1942
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1942 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- BAC (20)
- Coinhouse (1)
- Heritage (1)
- Karamitsos (1)
- Katz (6)
- Numisbalt (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Rio de la Plata (1)
- Stephen Album (2)
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск