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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1942 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1942 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1942 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,220,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1942
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1942 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1942 HP на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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