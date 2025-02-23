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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1942 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1942 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1942 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,677,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1942
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1942 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 360 CZK. Торги состоялись 7 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (15)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1942 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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