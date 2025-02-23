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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1942 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,325

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1942
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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