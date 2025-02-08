Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1942 года (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,943,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1942
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1942 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе St James’s Auction за 45 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS64
Цена
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