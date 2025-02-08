flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1942 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1942 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1942 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,943,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1942
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1942 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе St James’s Auction за 45 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • CoinsNB (2)
  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (3)
  • Russiancoin (4)
  • Stephen Album (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS64
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1942 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1942 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть