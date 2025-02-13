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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1942 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1942 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1942 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,144,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1942
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1942 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 20 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Heritage - August 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность MS62 ICG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Aureo & Calicó - April 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 апреля 2021
Сохранность MS63 ICG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 ICG
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Silicua Coins - August 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1942 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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