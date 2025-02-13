Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1942 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,144,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1942
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1942 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 20 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность MS62 ICG
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 апреля 2021
Сохранность MS63 ICG
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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