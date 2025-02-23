Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,622,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1948
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1948 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (5)
- Александр (1)
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS67 NNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Где продать?
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