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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1948 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1948
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1948 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1948 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1948 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Медно-никелевые монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1948 HP
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1948 HP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1948 HP
Средняя цена 70 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 пенсов 1948 HP
Средняя цена 1 $
Продажи
0 7

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1948 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1948 HP
Средняя цена 120 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1948 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фартинг 1948 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
0 7
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