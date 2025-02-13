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Флорин (2 шиллинга) 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,31 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 67,554,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1948
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 100 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.

Сохранность
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  • DNW (1)
  • Katz (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1948 HP на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1948 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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