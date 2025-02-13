Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,31 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,554,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1948
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 100 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- DNW (1)
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск