Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1948 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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