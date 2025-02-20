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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,947,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1948
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1948 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1948 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Великобритания 1/2 пенни 1948 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1948 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1948 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1948 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 805 USD

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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