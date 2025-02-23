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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,324,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1948
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
1388 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 6 пенсов 1948 HP на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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