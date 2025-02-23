Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,324,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1948
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
1388 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
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