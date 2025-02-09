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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1948 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1948 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1948 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,491

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1948
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1948 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 46457 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 22 августа 2024.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1948 HP на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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