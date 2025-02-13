Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1948 года HP "Тип 1947-1948" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,65 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,577,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1948
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 61359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 2 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Baldwin's of St. James's (1)
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- Russiancoin (7)
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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