Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1948 года HP "Тип 1947-1948" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,65 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,352,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1948
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 99137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 81 USD. Торги состоялись 29 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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