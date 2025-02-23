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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1948 года HP "Тип 1947-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1948 года HP "Тип 1947-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1948 года HP "Тип 1947-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,352,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1948
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 99137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 81 USD. Торги состоялись 29 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (6)
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Heritage - October 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 81 USD
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Heritage - October 11, 2012
Великобритания 1 шиллинг 1948 HP на аукционе Heritage - October 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 62 USD

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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