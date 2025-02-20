Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 14,1 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 71,165,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1948
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 10 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- TMAJK sro (1)
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск