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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1948 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1948 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 71,165,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1948
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1948 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP на аукционе Stack's - January 11, 2011
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1948 HP на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность PF65 NGC
Цена
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