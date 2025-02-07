Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,345,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1943 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1251 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.
Сохранность
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- Александр (1)
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS66 RB NNC
Цена
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Где продать?
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