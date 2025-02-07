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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1943 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1943 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,345,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1943 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1251 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.

Сохранность
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  • Александр (1)
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 RD
Цена
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Александр - August 30, 2018
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Александр - August 30, 2018
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS66 RB NNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1943 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

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