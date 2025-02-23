flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1943 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1943 HP
Средняя цена 340 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1943 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1943
Средняя цена 15 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 пенсов 1943
Средняя цена 200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1943
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1943 HP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 пенса 1943 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1943 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1943 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1943 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1943 HP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Фартинг 1943 HP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 9 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть