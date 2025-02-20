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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1943 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1943 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1943 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,927,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1943 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Spink UK за 1200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stare Monety (1)
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Stare Monety - December 6, 2024
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Stare Monety - December 6, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1943 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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