Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1943 года (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,927,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1943 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Spink UK за 1200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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