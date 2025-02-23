flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1943 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1943 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,712,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 24389 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1234 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (6)
  • Heritage (3)
  • Katz (4)
  • Rzeszowski DA (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность SP66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Heritage - January 12, 2004
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1943 HP на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1943 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Флорин (2 шиллинга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть