Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,712,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 24389 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1234 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность SP66 NGC
Цена
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