Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,379,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе St James’s Auction за 930 GBP. Торги состоялись 26 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- St James’s (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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