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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,379,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе St James’s Auction за 930 GBP. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 22 GBP
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе London Coins - March 6, 2016
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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