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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 2 пенса 1943 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 2 пенса 1943 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,239

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 20 GBP. Торги состоялись 18 августа 2022.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1943 HP на аукционе Roma Numismatics - August 18, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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