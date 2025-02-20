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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 101,702,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1943 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 74 USD. Торги состоялись 23 августа 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (1)
  • Русское Наследие (1)
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 85 RUB
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Heritage - August 23, 2012
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Heritage - August 23, 2012
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 3 пенса 1943 HP на аукционе Russiancoin - February 6, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2025
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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