Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1943 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1943 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 74 USD. Торги состоялись 23 августа 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Heritage (1)
- Russiancoin (5)
- TMAJK sro (1)
- Денга1700 (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 85 RUB
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск