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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1943 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1943 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,463,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29820 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Coinhouse - December 21, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Coinhouse - December 21, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Coinhouse - December 21, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Coinhouse - December 21, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1943 HP на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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