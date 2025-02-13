Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,463,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1943 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29820 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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