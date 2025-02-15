Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1943 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,824,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1943 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 21 марта 2023.
Сохранность
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- KM NUMIS (1)
- Russiancoin (3)
Где продать?
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