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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1943 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1943 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1943 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,824,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1943 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 21 марта 2023.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (3)
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1943 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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