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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1943 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1943 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Mynthandler Mayer

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 76,200,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1943
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1943 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 65336 проданному на аукционе Heritage Auctions за 39 USD. Торги состоялись 30 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Stephen Album (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 RB
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе Heritage - January 30, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 39 USD
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1943 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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