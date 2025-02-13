Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1943 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 76,200,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1943
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1943 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 65336 проданному на аукционе Heritage Auctions за 39 USD. Торги состоялись 30 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 RB
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Где продать?
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