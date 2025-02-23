Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1941 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,312,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1941 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15 USD. Торги состоялись 30 августа 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (8)
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
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