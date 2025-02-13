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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1941 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1941 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1941 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1941
Средняя цена 50 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
6 пенсов 1941
Средняя цена 6 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1941
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1941 HP
Средняя цена 85 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 пенса 1941 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1941 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1941 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1941 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1941 HP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фартинг 1941 HP
Средняя цена
Продажи
0 11
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