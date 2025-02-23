Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1941 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,120,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1941 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Spink UK за 80 GBP. Торги состоялись 13 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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