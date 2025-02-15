Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1941 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,086,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1941 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
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