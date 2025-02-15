Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1941 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,774,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1941 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 220 GBP. Торги состоялись 30 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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