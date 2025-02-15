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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1941 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1941 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1941 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,774,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1941
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1941 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 220 GBP. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Coin Cabinet - January 30, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Frühwald - September 28, 2019
Продавец Frühwald
Дата 28 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1941 HP на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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