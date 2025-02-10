Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1941 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,979,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1941 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 61412 проданному на аукционе Heritage Auctions за 164 USD. Торги состоялись 3 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 164 USD
Где продать?
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