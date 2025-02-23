Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1941 года (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,087,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1941 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе London Coins LTD за 22 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
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