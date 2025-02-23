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6 пенсов 1941 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1941 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1941 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,087,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1941
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1941 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе London Coins LTD за 22 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • BAC (3)
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (4)
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1941 на аукционе CHS Basel Numismatics - February 12, 2025
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 12 февраля 2025
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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